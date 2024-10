IND vs NZ 2nd Test: कीवी बल्लेबाज की हरकत देख विराट कोहली हुए आग बबूला, जानें क्या था पूरा मामला

कीवी कप्तान के डैंजर जोन में जाने पर विराट कोहली ने इसकी शिकायत की लेकिन अंपायर की ओर से कोई एक्शन नहीं लिए जाने पर वह नाराज दिखाई दिए।

नई दिल्ली•Oct 25, 2024 / 08:23 pm• satyabrat tripathi

India vs New Zealand 2nd Test at Pune: न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत को पहली पारी में 156 रन पर ढेर करने के बाद दूसरी पारी में दूसरे दिन स्टंप्स तक 5 विकेट पर 198 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।