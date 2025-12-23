विजय हजारे ट्रॉफी में गरजता है विराट कोहली का बल्ला, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह यहां होंगे मुकाबले

विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई का मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा, वहीं दिल्ली भी इसी समय मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में कुल 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें 32 टीमें एलीट ग्रुप में और 6 टीमें प्लेट ग्रुप में शामिल हैं। एलीट ग्रुप की 32 टीमों को चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी और क्वार्टर फाइनल जीतने वाली टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। खिताबी मुकाबला 6 जनवरी को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। इस दौरान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 6 मुकाबले खेले जाने थे, लेकिन उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट कर दिया गया है।