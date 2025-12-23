विजय हजारे ट्रॉफी में गरजता है विराट कोहली का बल्ला, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह यहां होंगे मुकाबले

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Photo Credit - IANS)
VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर से होने जा रही है और पहले ही दिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे स्टार बल्लेबाज खेलते नजर आ सकते हैं। मुंबई का मुकाबला सिक्किम से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा, जबकि दिल्ली का मुकाबला आंध्र प्रदेश के साथ बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, विदर्भ, मध्य प्रदेश और राजस्थान की टीमें भी अपना अपना मुकाबला खेलेंगी। इस टूर्नामेंट से पहले चलिए जानते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड कैसा रहा है।
सबसे पहले बात करें रोहित शर्मा की, तो उन्होंने अब तक 17 पारियों में 38 की औसत से 581 रन बनाए हैं। उन्होंने आखिरी बार 2018 में यह टूर्नामेंट खेला था, यानी रोहित शर्मा 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में नजर आएंगे। वहीं विराट कोहली की बात करें तो वह 15 साल बाद इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे। उन्होंने साल 2009-10 में आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। तब उन्होंने 5 पारियों में 45.80 की औसत से 239 रन बनाए थे। हालांकि कोहली अब तक विजय हजारे ट्रॉफी के 13 मुकाबले खेल चुके हैं और 68 की औसत से 819 रन बना चुके हैं।
विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई का मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा, वहीं दिल्ली भी इसी समय मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में कुल 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें 32 टीमें एलीट ग्रुप में और 6 टीमें प्लेट ग्रुप में शामिल हैं। एलीट ग्रुप की 32 टीमों को चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी और क्वार्टर फाइनल जीतने वाली टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। खिताबी मुकाबला 6 जनवरी को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। इस दौरान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 6 मुकाबले खेले जाने थे, लेकिन उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट कर दिया गया है।
26 दिसंबर को दिल्ली बनाम गुजरात, 29 दिसंबर को गुजरात बनाम हरियाणा, 31 दिसंबर को आंध्र प्रदेश बनाम सौराष्ट्र, 3 जनवरी को दिल्ली बनाम सर्विसेज, 6 जनवरी को गुजरात बनाम ओडिशा और 8 जनवरी को दिल्ली बनाम हरियाणा के मुकाबले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले थे, लेकिन अब ये सभी मैच BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे।
