अरिजीत सिंह के ‘रिटायरमेंट’ पर विराट कोहली के पुराने पोस्ट हुए वायरल, खुद को बताया था सिंगर का सबसे बड़ा फैन

अरिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ''नमस्ते, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले इतने सालों से आप सभी श्रोताओं ने मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं दिल से आप सभी का आभारी हूं। आज यह बताना चाहता हूं कि अब से मैं एक प्लेबैक सिंगर के रूप में कोई नया काम नहीं करूंगा। मैं इस सफर को विराम दे रहा हूं। यह मेरी जिंदगी की एक बेहद खूबसूरत और यादगार यात्रा रही है। आप सभी का आभार।"