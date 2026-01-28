अरिजीत सिंह के ‘रिटायरमेंट’ पर विराट कोहली के पुराने पोस्ट हुए वायरल, खुद को बताया था सिंगर का सबसे बड़ा फैन

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह (Photo - Virat Kohli/Instagram)
Virat Kohli on Arijit Singh: बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान करते हुए संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बताया कि वह अपनी गायक के रूप में यात्रा को विराम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब वे आगे कोई भी नया असाइनमेंट नहीं लेंगे।
अरिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ''नमस्ते, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले इतने सालों से आप सभी श्रोताओं ने मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं दिल से आप सभी का आभारी हूं। आज यह बताना चाहता हूं कि अब से मैं एक प्लेबैक सिंगर के रूप में कोई नया काम नहीं करूंगा। मैं इस सफर को विराम दे रहा हूं। यह मेरी जिंदगी की एक बेहद खूबसूरत और यादगार यात्रा रही है। आप सभी का आभार।"
अरिजीत की पोस्ट देख फैंस अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। इन सबके बीच पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं। कोहली ने कुछ साल पहले ये पोस्ट अरिजीत सिंह को लेकर किए थे। 2016 में किए गए एक पोस्ट में विराट ने लिखा था, "मैं शायद अरिजीत सिंह का सबसे बड़ा फैन हूं। उनकी प्रतिभा और आत्मा को छू लेने वाली आवाज ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। सच कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं हैं।"
कोहली अरिजीत के 'जबरा फैन' हैं। इस बात को उन्होंने 2017 में किए गए एक पोस्ट में शेयर किया था। तब कोहली ने लिखा था, "मेरे लिए ये एकदम फैनबॉय वाला पल है। वह वाकई एक बेहद शानदार इंसान हैं। इस इंसान की तरह अपनी आवाज से मुझे कभी किसी ने इतना प्रभावित नहीं किया। भगवान आपको आशीर्वाद दें, अरिजीत।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग