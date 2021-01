ऋषभ पंत की ऐतिहासिक पारी देख वीरेंद्र सहवाग ने ब्रिसबेन का नाम बदल कर रख दिया ‘पंत नगर’

नई दिल्ली: ब्रिसबेन के गाबा मैदान में हुए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) के फाइनल और आखिरी टेस्ट मैच में युवा भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीन विकेट से मात देकर टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के नायक ऋषभ पंत रहे।पंत ने आखिरी दिन नाबाद 89 रनों की पारी खेली। इसी पारी के दम पर भारत 328 का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा।युवा खिलाड़ी के इस प्रदर्शन के लिए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है।भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने तरीके से पंत की तारीफ में कसीदे पढ़ें हैं ।

सहवाग ने पंत की तारीफ करते हुए मजाकिया अंदाज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से जोड़ा और ब्रिसबेन का नाम बदलने की दलील दे दी है।उन्होंने योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर शेयर की जिसके ऊपर लिखा है, ‘ आज से गाबा का नाम पंत नगर।’ इसके अलावा उन्होंने ठाकुर के नाम के लिए ठाकुर कॉलोनी, सिराज के लिए सिराज रोड, पुजारा के लिए पुजारा ड्राइव, गिल सर्कल और वॉशिंगटन टाउन का नाम भी सुझाया।

Kyun nahin, @RishabhPant17 .

This series win is the kind of victory which one doesn’t get to see in generations . Nothing else matters.

Is jeet ki khushi saalon tak manayi jaani chahiye . 19 January Fateh . Jai Bharat🇮🇳 pic.twitter.com/ZuIhpI6OJS