क्या है WCA, जो IPL को नहीं मानता दुनिया की टॉप लीग? राशिद-संगाकारा हैं सदस्य, ये दिग्गज भी शामिल

WCA ranks IPL third after The Hundred and SA20: क्रिकेट जगत में एक नई बहस छिड़ गई है। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन (WCA) ने घरेलू टी20 लीगों की एक रैंकिंग जारी की है, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग को तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस सूची में इंग्लैंड की 'द हंड्रेड' पहले और दक्षिण अफ्रीका की 'एसए20' दूसरे स्थान पर है। दुनिया की सबसे अमीर और सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग मानी जाने वाली आईपीएल को इस तरह तीसरे पायदान पर रखना क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।



डब्ल्यूसीए यानी वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के पेशेवर क्रिकेटरों के हितों की रक्षा करले का दावा करता है। यह संगठन खिलाड़ियों के अधिकार, कल्याण और क्रिकेट के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। इसके सदस्य दुनिया के कई देशों के नामी क्रिकेटर हैं, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं।