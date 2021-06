दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में आंद्रे रसेल की टीम में वापसी

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज (West Indies) ने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ टी20 सीरीज (T20 Series) के पहले दो मुकाबलों के लिए ऑलराउंडर आंद्रे रसेल (All Rounder Andre Russell) को टीम में शामिल किया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) के चयन पैनल ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मुकाबलों के लिए 13 सदस्यीय टीम की घोषणा की। पहले दो मैचों के लिए कीरोन पोलार्ड कप्तान और निकोलस पूरन उपकप्तान बनाए गए हैं।

