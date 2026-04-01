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IPL 2026: SRH के खिलाफ PBKS के खिलाड़ियों ने इस वजह से बांह पर बंधी काली पट्टी, मैच से पहले किया यह पोस्ट

मैच शुरू होने से पहले, पंजाब किंग्स ने इसी प्लेटफॉर्म पर एक और पोस्ट में लिखा था, "वृंदावन नाव दुर्घटना। इस दुखद हादसे से हम बहुत दुखी हैं। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।"

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भारत

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Siddharth Rai

Apr 11, 2026

IPL 2026

पंजाब किंग्स के खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ काली पट्टी बांधकर उतरे हैं (Photo - IPL official Site)

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 17वां मुकाबला पिछले सीजन की उपविजेता पंजाब किंग्स (PBKS) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जा रहा है। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में पंजाब किंग्स के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर उतरे।

वृंदावन में हुई दुखद नाव दुर्घटना से प्रभावित लोगों के प्रति सम्मान जताने के लिए किया गया। पीबीकेएस इस मुश्किल समय में फ्रेंचाइजी शोक संतप्त परिवारों और समुदाय के साथ एकजुटता से खड़ी रही। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक बयान में कहा, "वृंदावन में हुई दुखद घटना से प्रभावित परिवारों के साथ हम एकजुटता से खड़े हैं।"

मैच शुरू होने से पहले, पंजाब किंग्स ने इसी प्लेटफॉर्म पर एक और पोस्ट में लिखा था, "वृंदावन नाव दुर्घटना। इस दुखद हादसे से हम बहुत दुखी हैं। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।" मुकाबले की बात करें तो, टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट खोकर 219 रन बनाए। इस टीम को ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 8.1 ओवरों में 120 रन जोड़े। इस बीच पावरप्ले में 105 रन जुटाए।

ट्रेविस हेड 23 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक 28 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों के साथ 74 रन बनाकर पवेलियन लौटे।, यह टीम 8.3 ओवरों तक 2 विकेट खोकर 122 रन बना चुकी थी। दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। यहां से हेनरिक क्लासेन ने कप्तान ईशान किशन के साथ 33 गेंदों में 47 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 169 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

ईशान ने 17 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 27 रन की पारी खेली, जिसके बाद क्लासेन ने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। क्लासेन 39 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अनिकेत शर्मा ने 18 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। पंजाब किंग्स की तरफ से अर्शदीप सिंह और शशांक सिंह ने 2-2 विकेट हासिल किए। जैवियर बार्टलेट ने 1 विकेट निकाला।

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Published on:

11 Apr 2026 07:00 pm

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