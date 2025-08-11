WI vs PAK 3rd ODI: कल खेला जाएगा निर्णायक मुक़ाबला, पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगी वेस्टइंडीज

West Indies vs Pakistan, 3rd ODI: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच त्रिनिदाद में वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच पांच विकेट से जीतने के बाद मेहमान टीम को अगले मुकाबले में डकवर्थ-लुईस नियम के तहत पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।
सीरीज का दूसरा मैच बारिश से प्रभावित रहा, जिसमें पाकिस्तान ने 37 ओवरों में सात विकेट खोकर 171 रन बनाए। वेस्टइंडीज को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 35 ओवरों में 181 रन का टारगेट मिला, जिसे मेजबान टीम ने 10 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया।
पाकिस्तान को तीसरे वनडे मुकाबले में सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी का जिम्मा शाहीन अफरीदी और नसीम शाह के पर होगा। वहीं, वेस्टइंडीज की टीम कीसी कार्टी और शाई होप से बल्लेबाजी को मजबूती देने की उम्मीद करेगी, जबकि जेडन सील्स और रोस्टन चेज पाकिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं।
पाकिस्तान ने साल 1975 से अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ 139 वनडे मैच खेले, जिसमें वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी रहा है। पाकिस्तान की टीम अब तक 64 मैच जीत सकी है, जबकि वेस्टइंडीज के नाम 72 मुकाबले रहे। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ छह साल से भी ज्यादा समय बाद वनडे मैच जीता है। इससे पहले मई 2019 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के विरुद्ध वनडे मैच सात विकेट से अपने नाम किया था।
वेस्टइंडीज की नजरें वनडे विश्व कप 2027 पर हैं। यह टीम साल 2023 में इस प्रमुख टूर्नामेंट में जगह बनाने से चूक गई थी। वेस्टइंडीज की टीम: ब्रैंडन किंग, इविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ, जेडन सील्स, जेदिया ब्लेड्स, रोमारियो शेफर्ड, ज्वेल एंड्रयू, जोहान लेने और अमीर जंगू।
पाकिस्तान की टीम: सईम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), सलमान आगा, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हसन अली, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, फखर जमान और मोहम्मद हारिस।