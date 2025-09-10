Women World Cup 2025: श्रीलंका ने वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

यह वनडे महिला वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण है, जिसमें आठ टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। सभी टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे से भिड़ेंगी। शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। शीर्ष स्थान पर रहने वाली टीम सेमीफाइनल में चौथे स्थान पर रहने वाली टीम से भिड़ेगी, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम का सामना तीसरे पायदान की टीम से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक सात बार यह खिताब अपने नाम किया है।