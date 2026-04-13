वूमेंस वर्ल्डकप के लिए ICC ने घोषित की रिकॉर्ड प्राइज मनी, जानें इस बार चैंपियन को कितने मिलेंगे पैसे

आपको बता दें कि इस साल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का भी टूर्नामेंट खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर तीसरी बार ट्रॉफी उठाई थी। इस साल एक बार फिर भारतीय टीम के पास खिताब जीतने का मौका है, हालांकि इस बार मैदान पर वुमेंस टीम उतरेगी। 12 जून से 5 जुलाई के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम को ग्रुप A में बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया है। वहीं ग्रुप B में न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और इंग्लैंड की टीमें शामिल हैं।