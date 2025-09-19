Women’s World Cup 2025: आईसीसी ने लॉन्च किया वर्ल्डकप का आधिकारिक सॉन्ग, श्रेया घोषाल ने दी अवाज

भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने जा रही है। उससे पहले आईसीसी ने शुक्रवार को आधिकारिक सॉन्ग 'ब्रिंग इट होम' लॉन्च किया। इस गाने को भारत की प्रसिद्ध सिंगर श्रेया घोषाल ने गाया है, जिसमें सुर, ताल, भावनाओं का जोश से भरा संगम है। इस गाने का मकसद दुनियाभर के फैंस को एकजुट करना है। सॉन्ग की आकर्षक पंक्ति 'तरिकिट तरिकिट तरिकिट धूम, धक-धक, वी ब्रिंग इट होम' हर उस महिला क्रिकेटर के जुनून और सपनों को दर्शाती है, जो वर्ल्ड कप में उतरने वाली हर महिला क्रिकेटर के जुनून और सपनों को दर्शाती है।