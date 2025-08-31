World Championship: सेमीफाइनल में चीनी जोड़ी से हारे सात्विक-चिराग, ब्रॉन्ज मेडल से करना होगा संतोष

दूसरे गेम में, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फिर से 5-1 की बढ़त बना ली, हालांकि अंतराल पर उनकी बढ़त 11-9 रह गई। निर्णायक गेम में, चेन बोयांग और लियू यी ने शानदार अंदाज में बाजी पलट दी और 9-0 की बढ़त बना ली और भारतीय जोड़ी को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में सात्विक-चिराग का यह दूसरा कांस्य पदक है, इससे पहले उन्होंने 2022 में टोक्यो में कांस्य पदक जीता था।