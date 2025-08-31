Patrika LogoSwitch to English

World Championship: सेमीफाइनल में चीनी जोड़ी से हारे सात्विक-चिराग, ब्रॉन्ज मेडल से करना होगा संतोष

सात्विक-चिराग की सेमीफाइनल में हार के साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भारत का अभियान समाप्त हो गया। सेमीफाइनल तक पहुंचने के साथ ही उन्हें कांस्य पदक की गारंटी मिल गई और 2011 के बाद से हर विश्व चैंपियनशिप में कम से कम एक पदक जीतने का भारत का सिलसिला बरकरार रहा।

भारत

Siddharth Rai

Aug 31, 2025

Satwik-Chirag
सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में सफर समाप्त (Photo Credit - IANS)

Badminton World Championship: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की चाहत पूरी नहीं हो सकी। भारतीय जोड़ी को सेमीफाइनल में चेन बो यांग लियू यी की चीनी जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। नौवीं वरीयता प्राप्त सात्विक और चिराग को चीन के चेन बोयांग और लियू यी की जोड़ी के खिलाफ एक घंटे सात मिनट तक चले सेमीफाइनल मुकाबले में 19-21, 21-18, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा।

सात्विक-चिराग की सेमीफाइनल में हार के साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भारत का अभियान समाप्त हो गया। सेमीफाइनल तक पहुंचने के साथ ही उन्हें कांस्य पदक की गारंटी मिल गई और 2011 के बाद से हर विश्व चैंपियनशिप में कम से कम एक पदक जीतने का भारत का सिलसिला बरकरार रहा।

चीनी जोड़ी के खिलाफ दो मैचों में यह भारतीय जोड़ी की पहली हार थी। इससे पहले पिछले साल थाईलैंड ओपन के फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय, सिंगापुर, मलेशियाई और चीन ओपन के बाद यह सात्विक-चिराग की इस साल की पांचवीं सेमीफाइनल हार भी थी।

भारतीय जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत की, 4-0 की बढ़त बना ली और मध्यांतर तक 11-5 की बढ़त के साथ खेल रही थी। लेकिन चीनी जोड़ी ने ब्रेक के बाद जोरदार वापसी की और 14-13 से बढ़त बना ली और तीसरे गेम पॉइंट पर पहला गेम अपने नाम कर लिया।

दूसरे गेम में, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फिर से 5-1 की बढ़त बना ली, हालांकि अंतराल पर उनकी बढ़त 11-9 रह गई। निर्णायक गेम में, चेन बोयांग और लियू यी ने शानदार अंदाज में बाजी पलट दी और 9-0 की बढ़त बना ली और भारतीय जोड़ी को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में सात्विक-चिराग का यह दूसरा कांस्य पदक है, इससे पहले उन्होंने 2022 में टोक्यो में कांस्य पदक जीता था।

31 Aug 2025 10:53 am

