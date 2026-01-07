7 जनवरी 2026,

क्रिकेट

WPL 2026: 2 दिन बाद विमेंस प्रीमियर लीग में दहाड़ेंगी शेरनियां, यहां पढ़ें लाइव स्‍ट्रीमिंग समेत सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स

WPL 2026 Full Details: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का आगाज शुक्रवार 9 जनवरी से होने जा रहा है। इससे पहले हम आपको इस टूर्नामेंट से जुड़ी महत्‍वपूर्ण जानकारी जैसे लाइव स्‍ट्रीमिंग, शेड्यूल और सभी टीमों के स्‍क्‍वॉड यहां बता रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 07, 2026

WPL 2026 Full Details

WPL 2026 में सभी टीमों की कप्‍तान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/wplt20)

WPL 2026 Full Details: भारत के पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक बार फिर फोकस महिला क्रिकेट पर आने वाला है, क्योंकि विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे सीजन आगाज शुक्रवार 9 जनवरी से नवी मुंबई में होने जा रहा है। उद्घाटन मुकाबला हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) और स्मृति मंधाना के नेतृत्‍व वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाएगा। डब्‍ल्‍यूपीएल 2026 के मैचों को आप कब-कहां लाइव देख सकते हैं? टूर्नामेंट का शेड्यूल क्‍या है? सभी टीमों के स्‍क्‍वॉड क्‍या हैं? ऐसे सभी महत्‍वपूर्ण डिटेल्‍स आप यहां पढ़ सकते हैं।

पेरी और सदरलैंड नहीं आएंगी नजर

इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स जैसी टीमों में कई बदलाव हुए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने मेग लैनिंग को रिलीज़ कर दिया था, जिसके बाद तीन बार की रनर-अप टीम ने भारतीय खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स को अपना नया कप्तान बनाया है। दूसरी ओर लैनिंग को दीप्ति शर्मा की जगह यूपी वॉरियर्स का कप्तान बनाया गया है। इस बार एलिस पेरी (RCB) और एनाबेल सदरलैंड (DC) नजर नहीं आएंगी, क्‍योंकि निजी कारणों से इन दोनों अपने नाम वापस ले लिए हैं।

WPL 2026 के मैचों को कहां लाइव देख सकते हैं?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स है। इस टूर्नामेंट के मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनलों पर किया जाएगा। इसके अलावा मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्‍टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्‍ध होगी।

WPL 2026 का शेड्यूल

WPL 2026 की टीमें

मुंबई इंडियंस: हरमनप्रीत कौर, नैट साइवर-ब्रंट, हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, सैका इशाक, मिल्ली इलिंगवर्थ।

दिल्ली कैपिटल्स: जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मार्जियन कप्प, निकी प्रसाद, लौरा वोल्वार्ड्ट, चिनेले हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा, लिजेल ली, दीया यादव, तानिया भाटिया, ममता मादीवाला, नंदनी शर्मा, लुसी हैमिल्टन, मिन्नू मणि।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिसे पेरी, श्रेयंका पाटिल, जॉर्जिया वोल, नादिन डी क्लर्क, राधा यादव, लॉरेन बेल, लिन्से स्मिथ, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, प्रथ्योशा कुमार, डी. हेमलता।

गुजरात जायंट्स: एशले गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह ठाकुर, भारती फुलमाली, तितास साधु, काशी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कंवर, जॉर्जिया वेयरहैम, अनुष्का शर्मा, हैप्पी कुमारी, किम गर्थ, यास्तिका भाटिया, शिवानी सिंह, डैनी व्याट-हॉज, राजेश्वरी गायकवाड़, आयुषी सोनी।

यूपी वारियर्स: श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, किरण नवगिरे, हरलीन देयोल, क्रांति गौड़, आशा शोभना, डिआंड्रा डॉटिन, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, तारा नॉरिस, क्लो ट्रायॉन, सुमन मीना, जी त्रिशा, प्रतीका रावल।

संबंधित विषय:

WPL 2026

Published on:

07 Jan 2026 12:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL 2026: 2 दिन बाद विमेंस प्रीमियर लीग में दहाड़ेंगी शेरनियां, यहां पढ़ें लाइव स्‍ट्रीमिंग समेत सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स

क्रिकेट

खेल

