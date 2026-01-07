WPL 2026 Full Details: भारत के पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक बार फिर फोकस महिला क्रिकेट पर आने वाला है, क्योंकि विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे सीजन आगाज शुक्रवार 9 जनवरी से नवी मुंबई में होने जा रहा है। उद्घाटन मुकाबला हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) और स्मृति मंधाना के नेतृत्‍व वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाएगा। डब्‍ल्‍यूपीएल 2026 के मैचों को आप कब-कहां लाइव देख सकते हैं? टूर्नामेंट का शेड्यूल क्‍या है? सभी टीमों के स्‍क्‍वॉड क्‍या हैं? ऐसे सभी महत्‍वपूर्ण डिटेल्‍स आप यहां पढ़ सकते हैं।