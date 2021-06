WTC Final से पहले ICC ने किया प्राइज मनी का ऐलान, चैम्पियन बनने पर टीम इंडिया को मिलेंगे करीब 11.71 करोड़

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड (Inida vs New Zealand) के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) का फाइनल 18 जून से 22 जून के बीच खेला जाएगा। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय काउंसिल (ICC) ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की विजेता और उपविजेता टीम को मिलने वाले इनाम का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं विजेता, उपविजेता, टॉप 5 और अन्य टीमों को मिलने वाली ईनामी राशि के बारे में।

जानिए किसको कितनी मिलेगी इनाम

भारत और न्यूजीलैंड टीमों में से कोई एक विजेता और उपविजेता बनेगा। अगर मैच ड्रा हुआ तो दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता टीम को इनाम के तौर पर 1.6 मिलियन डॉलर (11 करोड़ 71 लाख 64 हजार रुपए) और साथ ही टेस्ट चैंपियनशिप की गदा दी जाएगी। जबकि हारने वाली यानी उपविजेता टीम को 8 मिलियन डॉलर यानी (करीब 6 करोड़) मिलेंगे। अगर मैच ड्रा होता है तो दोनों टीमों के बीच 2.4 मिलियन अमरीकी डालर की कुल पुरस्कार राशि का बटवारा किया जाएगा। ऐसे में भारत-न्यूजीलैंड की टीमों को लगभग 8.78 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिलेगी।

अन्य टीमों को मिलेगी इतने करोड़

आईसीसी टेस्ट रैकिंग में न्यूजीलैंड पहले और भारत दूसरे स्थान पर है। दोनों टीमों के बीच होने वाला खिताबी मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान ऑस्ट्रेलिया है और उसे 3.3 करोड़, इंग्लैंड चौथे स्थान पर उसे 2.5 करोड़ और पाकिस्तान पांचवे स्थान पर उसे 1.5 करोड़ की इनाम दी जाएगी। इसके अलावा शेष टीमें जो इस प्रतियोगिता का हिस्सा थीं वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश प्रत्येक को 73—73 लाख रुपए की राशि मिलेगी।

इंट्रा स्क्वाड मैच खेलने के बाद फाइनल में उतरेगी टीम इंडिया

डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले टीम इंडिया साउथैम्पटन में इ्ंट्रा स्क्वाड मैच खेलने के बाद इस टूर्नामेंट के फाइनल में उतरेगी। वहीं न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 से मात देने के बाद इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। न्यूजीलैंड ने 22 साल के लंबे अंतराल के बाद इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज जीती है और इसके चलते टीम के हौसले बुलंद हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि WTC फाइनल जैसे अहम मुकाबले में वह कैसा प्रदर्शन करती है।

पहले प्वॉइंट टेबल में नंबर-1 रहने वाली टीम को मिलती थी गदा

आईसीसी ने एक बयान में कहा कि पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की गदा प्वॉइंट टेबल में शीर्ष पर रहने वाली टीम को दी जाती थी। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब फाइनल जीतने वाली टीम को यह गदा दी जाएगी। ड्रॉ या टाई की स्थिति में भारत और न्यूजीलैंड चैंपियन बने रहने के दौरान दोनों टीमें टेस्ट चैंपियनशिप गदा का कब्जा साझा करेंगी।

इन खिलाड़ियों पर रहेगी फाइनल में सबकी नजरें

भारत और न्यूजीलैंड की टीम में एक से बढ़कर एक शानदार गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। लेकिन इस मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन, नील वेगनर, मैट हेनरी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा जैसे दुनिया के टॉप गेंदबाजों की बॉलिंग देखने को मिलेगी। तो वहीं केन विलियमसन, रॉस टेलर, डेवोन कॉनवे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी फाइनल को रोमांचक बनाएगी।