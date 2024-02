यशस्वी जायसवाल तोड़ सकते हैं 'लिटिल मास्टर' का 53 साल पुराना रिकॉर्ड, बस बनाने होंगे इतने रन!

जायसवाल ने इस सीरीज में अबतक 3 टेस्ट मैच की छह पारियों में 109 की शानदार औसत से 545 रन बनाए हैं। अगर वे यहा से 230 रन और बना लेते हैं तो 'लिटिल मास्टर' के नाम से मशहूर भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। अभी इस सीरीज में दो टेस्ट मैच बाकी हैं। ऐसे में जायसवाल को अधिकतम चार और पारियां खेलने को मिलेंगी।



एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज -

सुनील गावस्कर vs वेस्ट इंडीज (1971)- 4 मैच, 774 रन, 154.80 औसत, 4 शतक

सुनील गावस्कर vs वेस्ट इंडीज (1978-79)- 6 मैच, 732 रन, 91.50 औसत, 4 शतक

विराट कोहली vs ऑस्ट्रेलिया (2014-15)- 4 मैच, 692 रन, 86.50 औसत, 4 शतक

विराट कोहली vs इंग्लैंड (2016)- 5 मैच, 655 रन, 109.16 औसत, 2 शतक

दिलीप सरदेसाई vs विंडीज (1971)- 5 मैच, 642 रन, 80.25 औसत, 3 शतक



एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज की लिस्ट में पहले दो स्थान पर गावस्कर का नाम आता है। गावस्कर ने 1971 और 1978-79 से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 700 से भी ज्यादा रन ठोके थे। उस दौर में वेस्ट इंडीज दुनिया की सबसे खूंखार टीमों में से एक थी। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज करेबियाई गेंदबाजों का सामना करने से डरता था। तब गावस्कर ने मैलकम मार्शल, जोएल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्रॉफ्ट और माइकल होल्डिंग जैसे घटक गेंदबाजों का सामना करते हुए दो बार ऐसा किया था।



सुनील गावस्कर ने साल 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू टेस्ट सीरीज में गर्दा उड़ा दिया था। गावस्कर ने 4 टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड 774 रन बनाए थे। इस दौरान उन्हों 154.80 की औसत से एक दोहरा शतक सहित 4 शतक और तीन अर्धशतक ठोके थे। यह अब भी किसी टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड है।