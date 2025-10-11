Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI: शुभमन गिल ने लगाई यशस्वी जायसवाल की लंका, उनकी एक गलती के चलते दोहरे शतक से चूके

यशस्वी ने जायडेन सील्स की गेंद पर मिड ऑफ की तरफ शॉट खेला। वह रन के लिए भागे लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से शुभमन गिल ने आगे बढ़ने के बाद मना कर दिया। यशस्वी आधी क्रीज तक आ चुके थे और मिड ऑफ से फील्डर ने विकेटकीपर के पास थ्रो कर दिया और वह रनआउट हो गए।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 11, 2025

रन आउट होने के बाद पवेलियन जाते हुए यशस्वी जायसवाल (Photo - EspnCricInfo)

Yashasvi Jaiswal runout, India vs West Indies Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहा है। इस टेस्ट मैच में के दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है। खब्बू सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल कप्तान शुभमन गिल की एक गलती की वजह से दोहरा शतक लगाने से चूक गए हैं और रनआउट होकर पवेलियन लौट गए।

दिन के दूसरे ओवर में यशस्वी ने जायडेन सील्स की गेंद पर मिड ऑफ की तरफ शॉट खेला। वह रन के लिए भागे लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से शुभमन गिल ने आगे बढ़ने के बाद मना कर दिया। यशस्वी आधी क्रीज तक आ चुके थे और मिड ऑफ से फील्डर ने विकेटकीपर के पास थ्रो कर दिया। यशस्वी पूरी कोशिश के बाद भी क्रीज के अंदर नहीं जा पाए और रनआउट हो गए। जाते -जाते यशस्वी कप्तान से कहकर गए कि यह उनका कॉल था और उन्हें रन दौड़ना चाहिए था।

भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने के बाद रन-आउट हओने वाले बल्लेबाज

218 संजय मांजरेकर बनाम पाक लाहौर 1989
217 राहुल द्रविड़ बनाम इंग्लैंड द ओवल 2002
180 राहुल द्रविड़ बनाम ऑस्ट्रेलिया कोलकाता 2001
175 यशस्वी जयसवाल बनाम वेस्टइंडीज दिल्ली 2025
155 विजय हजारे बनाम इंग्लैंड मुंबई बीएस 1951
144 राहुल द्रविड़ बनाम श्रीलंका कानपुर 2009

गिल की इस एक गलती के चलते यशस्वी अपने टेस्ट करियर के तीसरे दोहरे शतक से चूक गए। उन्होंने 258 गेंद पर 22 चौके की मदद से 175 रनों की पारी खेली। यह रन आउट से समाप्त होने वाली किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई तीसरी सबसे बड़ी पारी है।

इस लिस्ट में टॉप पर संजय मांजरेकर का नाम आता है। मांजरेकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 218 रन की पारी खेली थी और उनकी पारी का अंत रनआउट होने की वजह से हुआ था। लिस्ट में महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का नाम तीन बार आता है। द्रविड़ 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 217, 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 और 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 144 रन बनाने के बाद रनआउट हो गए थे।

Published on:

11 Oct 2025 10:08 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI: शुभमन गिल ने लगाई यशस्वी जायसवाल की लंका, उनकी एक गलती के चलते दोहरे शतक से चूके

