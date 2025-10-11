IND vs WI: शुभमन गिल ने लगाई यशस्वी जायसवाल की लंका, उनकी एक गलती के चलते दोहरे शतक से चूके

दिन के दूसरे ओवर में यशस्वी ने जायडेन सील्स की गेंद पर मिड ऑफ की तरफ शॉट खेला। वह रन के लिए भागे लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से शुभमन गिल ने आगे बढ़ने के बाद मना कर दिया। यशस्वी आधी क्रीज तक आ चुके थे और मिड ऑफ से फील्डर ने विकेटकीपर के पास थ्रो कर दिया। यशस्वी पूरी कोशिश के बाद भी क्रीज के अंदर नहीं जा पाए और रनआउट हो गए। जाते -जाते यशस्वी कप्तान से कहकर गए कि यह उनका कॉल था और उन्हें रन दौड़ना चाहिए था।