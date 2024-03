यशस्वी ने तोड़े ढेरों रिकॉर्ड, लेकिन गावस्कर का 53 साल पुराना ये रिकॉर्ड नहीं छू पाये जायसवाल

एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड गावस्कर के नाम है। गावस्कर ने 1971 में अपनी डेब्यू सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ गर्दा उड़ा दिया था। गावस्कर ने 4 टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड 774 रन बनाए थे। इस दौरान उन्हों 154.80 की औसत से एक दोहरा शतक सहित 4 शतक और तीन अर्धशतक ठोके थे। यह अब भी किसी टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं एक टेस्ट सीरीज में 700 रन बनाना हर किसी के बाद की बात नहीं है। लेकिन गावस्कर ने अपने करियर में ऐसा दो बार किया है। उन्होंने 1978-79 के वेस्टइंडीज दौरे पर 6 मैच में 91.50 औसत की औसत से 732 रन जड़े थे। इस दौरान महान बल्लेबाज ने चार शतक लगाए थे।



इस सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाकर जायसवाल गावस्कर के बाद एक सीरीज में 700 रन का अंकाड़ा छूने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। लेकिन वे उनका एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाये। वे सिर्फ 62 रन से चूक गए। धर्मशाला टेस्ट में शायद अगर दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी आती तो 22 साल का यह युवा बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देता।



एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज -

सुनील गावस्कर vs वेस्ट इंडीज (1971)- 4 मैच, 774 रन, 154.80 औसत, 4 शतक

सुनील गावस्कर vs वेस्ट इंडीज (1978-79)- 6 मैच, 732 रन, 91.50 औसत, 4 शतक

यशस्वी जायसवाल vs इंग्लैंड (2024) - 5 मैच, 712 रन, 89.00 औसत, 2 दोहरे शतक

विराट कोहली vs ऑस्ट्रेलिया (2014-15)- 4 मैच, 692 रन, 86.50 औसत, 4 शतक

विराट कोहली vs इंग्लैंड (2016)- 5 मैच, 655 रन, 109.16 औसत, 2 शतक

दिलीप सरदेसाई vs विंडीज (1971)- 5 मैच, 642 रन, 80.25 औसत, 3 शतक



जायसवाल इंग्लैंड के ख‍िलाफ एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था। कोहली ने 2016-17 में इंग्लैंड के ख‍िलाफ होम सीरीज में 655 रन बनाए थे। तब कोहली ने भी दो दोहरे शतक जड़े थे। इतना ही नहीं जायसवाल ने कोहली के एक सीरीज में ऑलटाइम बेस्ट स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया है। कोहली ने 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज में 692 रन बनाए थे।