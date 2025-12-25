Year Ender 2025: इस साल इन स्टार खिलाड़ियों ने किया डेब्यू, एक ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट

Year Ender 2025: साल 2025 क्रिकेट जगत में कई युवा प्रतिभाओं के उदय का गवाह बना, जहां कुछ खिलाड़ियों ने किसी एक फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए तुरंत अपनी छाप छोड़ी। इनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने वाले नामों के अलावा घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ने वाले उभरते सितारे भी शामिल हैं। आइए, उन प्रमुख युवा क्रिकेटरों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस साल शानदार प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरीं।