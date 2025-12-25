Year Ender 2025: इस साल इन स्टार खिलाड़ियों ने किया डेब्यू, एक ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट

हार्दिक पंड्या और वरुण चक्रवर्ती। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Year Ender 2025: साल 2025 क्रिकेट जगत में कई युवा प्रतिभाओं के उदय का गवाह बना, जहां कुछ खिलाड़ियों ने किसी एक फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए तुरंत अपनी छाप छोड़ी। इनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने वाले नामों के अलावा घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ने वाले उभरते सितारे भी शामिल हैं। आइए, उन प्रमुख युवा क्रिकेटरों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस साल शानदार प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरीं।
नीतीश कुमार रेड्डी: इस बैटिंग ऑलराउंडर ने 2024 में टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन 2025 में उन्होंने वनडे और टी20 फॉर्मेट में कदम रखा। सीमित मौकों में उन्होंने 2 वनडे में 27 रन और 4 टी20 में 90 रन (एक अर्धशतक सहित) बनाए, साथ ही टी20 में 3 विकेट भी लिए। उनकी उपयोगी ऑलराउंड क्षमता भारत के लिए भविष्य की उम्मीद जगाती है।
वरुण चक्रवर्ती: 2021 में टी20 डेब्यू करने वाले इस मिस्ट्री स्पिनर को 2025 में फरवरी में वनडे डेब्यू का मौका मिला। मात्र 4 वनडे मैचों में उन्होंने 10 विकेट चटकाए, औसत 19 का। उनके करियर टी20 रिकॉर्ड (33 मैचों में 55 विकेट) को देखते हुए वे सीमित ओवरों में भारत की गेंदबाजी को मजबूती दे सकते हैं।
साई सुदर्शन: इस टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ने 2025 में टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया। 6 टेस्ट मैचों में उन्होंने 302 रन बनाए, औसत 27.45 का, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। उनकी तकनीक और धैर्य उन्हें लंबे फॉर्मेट में मजबूत दावेदार बनाते हैं।
हर्षित राणा: युवा तेज गेंदबाज ने 2025 में वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में डेब्यू किया। 11 वनडे में 20 विकेट और 6 टी20 में 7 विकेट लेकर उन्होंने अपनी गति और स्विंग से प्रभावित किया।
क्वेना मफाका: साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने साल 2024 में सीमित ओवरों के क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद जनवरी 2025 में उन्हें टेस्ट फॉर्मेट खेलने का मौका मिला। इस दौरान मफाका ने 2 टेस्ट में 3 विकेट हासिल किए। उन्होंने जिन दो टेस्ट को खेला, उसमें साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की।
ब्यू वेबस्टर: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने फरवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया। उन्होंने अब तक अपने देश के लिए सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट ही खेला है, जिसके 7 मुकाबलों में 34.63 की औसत से 381 रन बनाए। वहीं, गेंदबाजी में 8 विकेट उनके नाम हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग