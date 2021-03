WI vs SL : पोलार्ड के 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोकने पर हर्शल गिब्स और युवराज सिंह का आया ऐसा रिएक्शन

नई दिल्ली। भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड को एक ओवर में छह छक्के जड़ने की उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी है। पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में अकिला धनंजय की ओवर में छह गेंद पर छह छक्के जड़े।

युवराज के बाद पोलार्ड ने किया कारनामा

पोलार्ड इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह मुकाम हासिल करने वाले गिब्स और युवराज के बाद तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। युवराज ने ट्वीट कर कहा, पोलार्ड आपका छह छक्के जड़ने वाले क्लब में स्वागत है। छह गेंदों पर छह छक्के शानदार है।

Welcome to the club @KieronPollard55 #sixsixes you beauty !!!⭐️ 🌟 ⭐️🌟⭐️🌟

युवी ने स्टुअर्ट ब्रॉड को जड़े 6 छक्के

युवराज ने 2007 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के छह गेंदों पर छह छक्के जड़े और वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे और अंतरराष्ट्रीय टी20 में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बने थे।

Pollard’s 6*6



