युवराज सिंह-रॉबिन उथप्पा को ED का नोटिस, इस मामले में होगी पूछताछ, 22-23 सितंबर को होगी की पेशी

ED ने रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए 22 सितंबर को बुलाया है, युवराज सिंह से 23 सितंबर को पूछताछ की जाएगी जबकि सोनू सूद को उसके अगले दिन यानी 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ED की जांच के मुताबिक, ये बेटिंग ऐप्स खुद को 'स्किल-बेस्ड गेमिंग' प्लेटफॉर्म बताकर अवैध सट्टेबाजी चला रहे हैं, जबकि वास्तव में ये लक-बेस्ड हैं। इस केस में पहले ही शिखर धवन, सुरेश रैना और हरभजन सिंह से ED पूछताछ कर चुकी है। युवराज और उथप्पा को एक ऑनलाइन सट्टेबाजी एप (1xBet) के प्रचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।