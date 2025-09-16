युवराज सिंह-रॉबिन उथप्पा को ED का नोटिस, इस मामले में होगी पूछताछ, 22-23 सितंबर को होगी की पेशी

Online Betting ED Case: भारत में अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई तेज हो गई है। ED एक के बाद एक कई हाई-प्रोफाइल नामों को इन ऐप्स के प्रचार के जरिए अवैध प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देने के आरोप में पूछताछ के लिए समान भेज रही है। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना के बाद अब युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा का नाम भी इसमें आया है और ED ने उन्हें समन भेजा है।
ED ने रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए 22 सितंबर को बुलाया है, युवराज सिंह से 23 सितंबर को पूछताछ की जाएगी जबकि सोनू सूद को उसके अगले दिन यानी 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ED की जांच के मुताबिक, ये बेटिंग ऐप्स खुद को 'स्किल-बेस्ड गेमिंग' प्लेटफॉर्म बताकर अवैध सट्टेबाजी चला रहे हैं, जबकि वास्तव में ये लक-बेस्ड हैं। इस केस में पहले ही शिखर धवन, सुरेश रैना और हरभजन सिंह से ED पूछताछ कर चुकी है। युवराज और उथप्पा को एक ऑनलाइन सट्टेबाजी एप (1xBet) के प्रचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
1xBet भारत में बैन है, लेकिन VPN और प्रॉक्सी के जरिए सक्रिय है। ED का दावा है कि इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। जांच में अन्य नाम जैसे राणा दग्गुबाती भी स्कैनर पर हैं। अगर आरोप साबित हुए, तो ये सेलिब्रिटीज पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।