शुभमन गिल को नहीं लगी टीम से बाहर होने की भनक, सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने भी छिपाकर रखी बात

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Shubman Gill Latest News: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में शनिवार को टीम की घोषणा की है। अक्षर पटेल को उनका डिप्टी बनाया गया है तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा शुभमन गिल को लेकर है। रिपोर्ट की मानें तो शुभमन गिल को अचानक बाहर नहीं किया गया है, बल्कि ये बुधवार को लखनऊ में ही तय कर लिया गया था, जब उन्हें बगैर बताए साउथ अफ्रीका के खिलाफ घने कोहरे के चलते रद्द हुए चौथे टी20 से बाहर कर दिया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुभमन गिल के टी20 भविष्य पर फैसला शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा से पहले नहीं लिया गया, बल्कि ये तो बुधवार को जब घने स्मॉग के कारण लखनऊ में चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच रद्द हुआ तभी तय गया था। लेकिन, उन्हें इसकी जानकारी शनिवार सुबह तक भी न तो सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और न ही कप्तान सूर्यकुमार यादव या हेड कोच गौतम गंभीर ने दी।
शुभमन गिल का टी20 रिकॉर्ड पिछले एक साल का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, लेकिन इस तरह बेरहमी से टीम से बाहर किया जाना दो फॉर्मेट के कप्तान को स्वाभाविक रूप से बुरा लग सकता है। उन्हें थोड़ा अपमानित महसूस हो सकता है। लखनऊ में जैसे ही यह खबर फैली कि गिल को बैटिंग करते समय पैर के अंगूठे में चोट लगी है, यह पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन टीम मैनेजमेंट गिल की जगह के मामले में आगे बढ़ चुका है। रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि टीम मैनेजमेंट ने वाइस-कैप्टन को बाहर करने का फैसला पहले ही कर लिया था, जबकि असल में वह अहमदाबाद का मैच खेलना चाहते थे।
भारतीय उप-कप्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों में सिर्फ 32 रन बनाए, जिसके चलते वह आलोचकों के निशाने पर आ गए और अंतत: अब उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया गया है। लेकिन, उनका इस तरह बाहर किया जाना चौंकाने वाला है। इस महीने की शुरुआत में ही गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की घरेलू टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए उप-कप्तान बनाया गया था। तीन हफ्ते से भी कम समय बाद उनका नाम वर्ल्ड कप की टीम से गायब है और अक्षर पटेल को उप-कप्तानी मिल गई है।
गिल के मामले पर नजर डालें तो कम्युनिकेशन की कमी साफ नजर आती है। गिल जैसे कद वाले खिलाड़ी किसी बड़े फैसले की जानकारी देर से मिल रही है तो इससे पता चलता है कि स्थिति कितनी खराब है। बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी महीनों पहले शुरू की जाती है, इसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जब इसमें देरी होगी तो ड्रेसिंग रूम में शायद ही शांति होगी।
