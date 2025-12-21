21 दिसंबर 2025,

रविवार

क्रिकेट

शुभमन गिल को नहीं लगी टीम से बाहर होने की भनक, सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने भी छिपाकर रखी बात

Shubman Gill Latest News: बीसीसीआई की चयन समिति ने दो फॉर्मेट के कप्‍तान और टी20 टीम के उप-कप्‍तान शुभमन गिल को टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए नहीं चुना है। रिपोर्ट की मानें तो ये बुधवार को लखनऊ में रद्द हुए मैच में ही तय हो गया था, लेकिन उन्‍हें न तो सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने भी जानकारी नहीं दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 21, 2025

Shubman Gill Latest News

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Shubman Gill Latest News: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर सेलेक्‍शन कमेटी ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्‍ड के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में शनिवार को टीम की घोषणा की है। अक्षर पटेल को उनका डिप्टी बनाया गया है तो सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। सबसे ज्‍यादा चर्चा शुभमन गिल को लेकर है। रिपोर्ट की मानें तो शुभमन गिल को अचानक बाहर नहीं किया गया है, बल्कि ये बुधवार को लखनऊ में ही तय कर लिया गया था, जब उन्‍हें बगैर बताए साउथ अफ्रीका के खिलाफ घने कोहरे के चलते रद्द हुए चौथे टी20 से बाहर कर दिया गया था।

शुभमन गिल को भी शनिवार को ही पता चला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुभमन गिल के टी20 भविष्य पर फैसला शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा से पहले नहीं लिया गया, बल्कि ये तो बुधवार को जब घने स्मॉग के कारण लखनऊ में चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच रद्द हुआ तभी तय गया था। लेकिन, उन्‍हें इसकी जानकारी शनिवार सुबह तक भी न तो सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और न ही कप्तान सूर्यकुमार यादव या हेड कोच गौतम गंभीर ने दी।

अहमदाबाद का मैच खेलना चाहते थे गिल

शुभमन गिल का टी20 रिकॉर्ड पिछले एक साल का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, लेकिन इस तरह बेरहमी से टीम से बाहर किया जाना दो फॉर्मेट के कप्‍तान को स्वाभाविक रूप से बुरा लग सकता है। उन्‍हें थोड़ा अपमानित महसूस हो सकता है। लखनऊ में जैसे ही यह खबर फैली कि गिल को बैटिंग करते समय पैर के अंगूठे में चोट लगी है, यह पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन टीम मैनेजमेंट गिल की जगह के मामले में आगे बढ़ चुका है। रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि टीम मैनेजमेंट ने वाइस-कैप्टन को बाहर करने का फैसला पहले ही कर लिया था, जबकि असल में वह अहमदाबाद का मैच खेलना चाहते थे।

तीन हफ्ते से भी कम समय में टीम से गायब हुआ नाम

भारतीय उप-कप्‍तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों में सिर्फ 32 रन बनाए, जिसके चलते वह आलोचकों के निशाने पर आ गए और अंतत: अब उन्‍हें टीम से ही बाहर कर दिया गया है। लेकिन, उनका इस तरह बाहर किया जाना चौंकाने वाला है। इस महीने की शुरुआत में ही गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की घरेलू टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए उप-कप्‍तान बनाया गया था। तीन हफ्ते से भी कम समय बाद उनका नाम वर्ल्ड कप की टीम से गायब है और अक्षर पटेल को उप-कप्‍तानी मिल गई है।

कम्युनिकेशन की कमी

गिल के मामले पर नजर डालें तो कम्युनिकेशन की कमी साफ नजर आती है। गिल जैसे कद वाले खिलाड़ी किसी बड़े फैसले की जानकारी देर से मिल रही है तो इससे पता चलता है कि स्थिति कितनी खराब है। बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी महीनों पहले शुरू की जाती है, इसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जब इसमें देरी होगी तो ड्रेसिंग रूम में शायद ही शांति होगी।

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

21 Dec 2025 08:42 am

Published on:

21 Dec 2025 07:10 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल को नहीं लगी टीम से बाहर होने की भनक, सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने भी छिपाकर रखी बात

