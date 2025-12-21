शुभमन गिल को नहीं लगी टीम से बाहर होने की भनक, सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने भी छिपाकर रखी बात

शुभमन गिल का टी20 रिकॉर्ड पिछले एक साल का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, लेकिन इस तरह बेरहमी से टीम से बाहर किया जाना दो फॉर्मेट के कप्‍तान को स्वाभाविक रूप से बुरा लग सकता है। उन्‍हें थोड़ा अपमानित महसूस हो सकता है। लखनऊ में जैसे ही यह खबर फैली कि गिल को बैटिंग करते समय पैर के अंगूठे में चोट लगी है, यह पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन टीम मैनेजमेंट गिल की जगह के मामले में आगे बढ़ चुका है। रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि टीम मैनेजमेंट ने वाइस-कैप्टन को बाहर करने का फैसला पहले ही कर लिया था, जबकि असल में वह अहमदाबाद का मैच खेलना चाहते थे।