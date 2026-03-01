IPL में युवराज सिंह के नाम है डेढ़ दशक पुराना रिकॉर्ड, जिसे आज तक नहीं तोड़ सका कोई खिलाड़ी

आईपीएल के इतिहास में अब तक कुल 23 हैट्रिक दर्ज हो चुके हैं। 10 मई 2008 को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लक्ष्मीपति बालाजी ने आईपीएल का पहला हैट्रिक किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ लिया था। उनके शिकार बने इरफान पठान, पीयूष चावला और वीआरवी सिंह। इसी सीजन में अमित मिश्रा और मखाया एनटिनी ने भी हैट्रिक लिए।



2009 में युवराज के दो हैट्रिक के अलावा रोहित शर्मा ने भी डेक्कन चार्जर्स की तरफ से मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ हैट्रिक लिया। 2010 में प्रवीण कुमार ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हैट्रिक लेकर बेंग्लुरु की टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई।



अमित मिश्रा आईपाएल में सर्वाधिक तीन हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं, 2008, 2011 और 2013 में। इसके अलावा अजित चांदिला (2012), सुनील नरेन (2013), शेन वॉटसन व प्रवीण टांबे (2014), अक्षर पटेल (2016), सैमुएल बद्री, एंड्र्यू टाई व जयदेव उनादकट (2017), सैम करन व श्रेयस गोपाल (2019), हर्षल पटेल (2021) और युजवेंद्र चहल (2022) ने भी आईपीएल में हैट्रिक ली है।​​​​​​​​​​​​​​​​