T20 वर्ल्डकप के ग्लोबल क्वालीफायर में जिम्बाब्वे और नामीबिया का स्थान पक्का, 2026 में होने वाले टूर्नामेंट के पहुंचे करीब

जिम्बाब्वे और नामीबिया ने आईसीसी विमेंस टी20 विश्व कप ग्लोबल क्वालीफायर में अपना-अपना स्थान पक्का कर लिया है। अगले साल नेपाल में होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो इंग्लैंड में होने वाले विमेंस टी20 विश्व कप 2026 के लिए अंतिम चार स्थानों का निर्धारण करेगा। जिम्बाब्वे और नामीबिया की टीमें आज तक कभी भी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी हैं। ऐसे में ग्लोबल क्वालीफायर में उनका पहुंचना अफ्रीकी क्षेत्र में महिला क्रिकेट के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।