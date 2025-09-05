T20 वर्ल्डकप के ग्लोबल क्वालीफायर में जिम्बाब्वे और नामीबिया का स्थान पक्का, 2026 में होने वाले टूर्नामेंट के पहुंचे करीब

जिम्बाब्वे और नामीबिया ने आईसीसी विमेंस टी20 विश्व कप ग्लोबल क्वालीफायर में अपना-अपना स्थान पक्का कर लिया है। अगले साल नेपाल में होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो इंग्लैंड में होने वाले विमेंस टी20 विश्व कप 2026 के लिए अंतिम चार स्थानों का निर्धारण करेगा। जिम्बाब्वे और नामीबिया की टीमें आज तक कभी भी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी हैं। ऐसे में ग्लोबल क्वालीफायर में उनका पहुंचना अफ्रीकी क्षेत्र में महिला क्रिकेट के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।
जिम्बाब्वे ने अफ्रीका रीजन डिवीजन वन क्वालीफायर के पहले सेमीफाइनल में युगांडा पर पांच विकेट से जीत के साथ अपनी जगह पक्की की है। जिम्बाब्वे और नामीबिया की टीमें बांग्लादेश, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वैश्विक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में अपनी जगह बना चुकी हैं। शेष तीन टीमों का फैसला क्षेत्रीय क्वालीफायर के जरिए होगा। इसमें दो टीमें यूरोप से और एक पूर्वी एशिया-प्रशांत क्षेत्र से होगी।
विंडहोक में खेले गए सेमीफाइनल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी युगांडा ने सात विकेट खोकर 119 रन बनाए, जिसके जवाब में 16वें ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 86/4 था। टीम थोड़ी मुश्किल में थी, लेकिन अंततः 14 गेंद शेष रहते उसने जीत हासिल कर ली। इसके बाद दूसरे सेमीफाइनल में तंजानिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट खोकर 75 रन बनाए। इसके जवाब में नामीबिया ने 13.5 ओवरों में मुकाबला आठ विकेट से अपने नाम कर लिया।
विमेंस टी20 विश्व कप वैश्विक क्वालीफायर में 10 टीमों को पांच-पांच के दो ग्रुप में बांटा गया है। शीर्ष छह टीमें फाइनल से पहले सुपर सिक्स चरण में पहुंचेंगी। 12 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन काठमांडू के लोअर और अपर मुलपानी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। साल 2024 में हुए पिछले संस्करण में 10 टीमों ने भाग लिया था।