बिहार: पटना में फिर खूनी खेल, बालू माफियाओं ने सैकड़ों राउंड चलाई गोलियां, मोस्टवांटेड सहित 5 की हत्या

बालू के अवैध खनन में वर्चस्व को लेकर बिहार की राजधानी पटना में भीषण गोलीबारी हुई है। पटना के बिहटा इलाके में हुई सैकड़ों राउंड हुई फायरिंग में पांच लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है।

Bihar: Hundreds of rounds of firing over illegal sand mining in Bihta, five killed