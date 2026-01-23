आलू व्यापारी से 25 लाख की लूट पुलिस ने 14 घंटे बाद बताई झूठी

आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र निवासी अमन (29) पुत्र लाखन ङ्क्षसह चौधरी ने पुलिस को लूट की जो कहानी बताई उसके मुताबिक वह अपने मुनीम बंटी किरार के साथ किराए की कार से गुना से आगरा जा रहा था। कार को ड्राइवर हर्ष धाकड़ चला रहा था। 21-22 जनवरी की दरम्यानी रात करीब 2.30 बजे मुरैना के सेलटैक्स बैरियर से आगे आगरा की तरफ जाने वाले हाईवे पर एक सफेद रंग की कार ने ओवरअटैक कर आलू व्यापारी अमन की कार को रुकवाया। इसके बाद कार से उतरे 5-6 बदमाशों ने चालक की आंखों में मिर्ची झोंक दी और मारपीट की। व्यापारी को पिस्टल अड़ाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बैग में रखे 25 लाख रुपए नकद, फरियादी के दो मोबाइल, मुनीम और ड्राइवर के मोबाइल फोन, साथ ही जरूरी कागजात लूट लिए और मौके से फरार हो गए। शाम को पुलिस ने उक्त मामले को फर्जी बताया। पुलिस का कहना था कि इन सभी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है।