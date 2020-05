कश्मीर के हंदवाड़ा मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद, 2 आतंकवादी ढेर

नई दिल्ली। कश्मीर ( Kashmir ) के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 21 राष्ट्रीय रायफल्स के कमांडिंग ऑफिसर मेजर समेत सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ( Indian Army ) के एक अधिकारी ने बताया कि शहीद होने वाले जवानों में मेजर के अलावा राष्ट्रीय रायफल्स यूनिट ( RR Unit ) के 2 जवान और जम्मू-कश्मीर पुलिस ( Jammu-Kashmir Police ) का एक जवान शामिल है। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए।

4 Indian Army personnel incl the Commanding Officer, Major of 21 Rashtriya Rifles unit along with 2 soldiers &one Jammu and Kashmir Police jawan lost their lives in an encounter in Handwara in Jammu and Kashmir. Two terrorists also killed in the encounter: Indian Army officials pic.twitter.com/nmUCtrN88X