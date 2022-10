बच्चों को जानलेवा बना रहा मोबाइल, फोन के झगड़े में 8 साल के बच्चे ने 12 वर्षीय भाई को मारा चाकू, मौत

Mobile Addiction: मोबाइल चलाने की लत बड़ों के साथ-साथ बच्चों में भी घर करती जा रही है। बड़ों के पास तो खुद का मोबाइल होता है लेकिन बच्चों को रात में कम समय के लिए अभिभावकों को मोबाइल चलाने को मिलता है। ऐसे में मोबाइल चलाने के लिए बच्चों का अपने भाई-बहनों से झगड़ा आम है। लेकिन अब इसी झगड़े में एक भाई द्वारा अपने ही भाई की हत्या की खबर सामने आई है।

8 Years Old Child killed 12 years old elder brother for Mobile in Koderma