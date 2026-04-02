तीन लाख की रकम तीन मिनट में शातिर चुराकर फरार

चोरी की लगातार वारदातों के बाद पुलिस महकमे में हडक़ंप की स्थिति है। पुलिस अब शादी समारोह पर भी नजर रख रही है। शादियों में महिलाएं व बच्चियों के साथ एकदम नए नवेले कपड़ों में स्वांग रचकर घूम रहे लोगों पर पुलिस अब निगरानी बनाने का काम करेगी ताकि पुलिस की गिरफ्त में ऐसे आरोपी आ सकें जो जरा सी चूक होने पर खुशियां को गम में तब्दील कर देते हैं। कई ऐसे मौके आए जब शादियों में छोटे-छोटे बच्चों ने रुपए व गहनों के बैग को बड़ी सफाई से पार कर दिया।पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए ऐसे अपराधी लंबी मशक्कत के बाद भी हाथ नहीं आते हैं। इससे पुलिसको काफी मुश्किलें झेलना पड़ती है। उन्हें राजनीतिक दबाव को सहन करना पड़ता है।