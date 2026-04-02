महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग पर भीषण हादसा, 7 महिलाओं की मौत, वाहन के उड़े परखच्चे

नागपुर को मुंबई से जोड़ने वाले इस हाईस्पीड कॉरिडोर पर घातक हादसों की संख्या भी 2025 में बढ़कर 128 हो गई, जबकि 2024 में ऐसे 96 मामले सामने आए थे। इसी तरह इन दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या 126 से बढ़कर 152 तक पहुंच गई, जो लगभग 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। गंभीर चोट का कारण बनने वाली दुर्घटनाएं भी 23 से बढ़कर 46 हो गई है। वहीं, ऐसे हादसों में गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या 50 से बढ़कर 140 तक पहुंच गई।