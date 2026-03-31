Vasai: ऑटो में सिर मारा, पैर पकड़कर जमीन पर पटका! दिल दहला देगी 4 साल के विघ्नेश से हुई हैवानियत

वसई में रोंगटे खड़े कर देने वाली दरिंदगी, पिता से बदला 4 साल के मासूम से लिया (Photo: AI Image)
महाराष्ट्र के वसई से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक मामूली विवाद का बदला लेने के लिए एक शख्स ने चार साल के मासूम बच्चे पर ऐसी क्रूरता दिखाई की वह आज जिंदगी और के बीच जूझ रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक, वसई पश्चिम के एक हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले अतुल कोंढारे का उसी सोसायटी में रहने वाले ऑटो चालक संदीप पवार से कुछ दिन पहले मामूली विवाद हुआ था। इसी रंजिश में आरोपी ने उनके चार साल के बेटे विघ्नेश को निशाना बना लिया।
सोमवार रात करीब साढ़े सात बजे सोसायटी में बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान विघ्नेश खेलते-खेलते एक ऑटो में जाकर बैठ गया। तभी आरोपी वहां पहुंचा और बाकी बच्चों को भगा दिया।
इसके बाद आरोपी ने विघ्नेश को पकड़कर उसका सिर ऑटो के मीटर के पास लगे लोहे के एंगल पर जोर से दे मारा। इतना ही नहीं, उसने बच्चे को पैरों से पकड़कर बाहर खींचा और हवा में उछालकर सिर के बल जमीन पर पटक दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने बच्चे को दो-तीन बार जमीन पर पटककर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यहां तक कि उसे पैरों से पकड़कर घसीटते हुए पहली मंजिल तक ले गया और वहां भी मारपीट की।
जब बच्चे की दादी उसे बचाने के लिए पहुंचीं, तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। इस हैवानियत के बाद 4 साल के विघ्नेश की हालत बिगड़ गई और उसे खून की उल्टियां होने लगीं। इस पूरी घटना का वीडियो सोसायटी के सीसीटीवी में कैद हो गया है।
गंभीर रूप से घायल विघ्नेश को तुरंत मीरा रोड स्थित वॉकहार्ट अस्पताल (Wockhardt Hospital) ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू (ICU) में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और उसकी स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है।
घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप पवार को गिरफ्तार कर लिया है। वसई पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 115(2), 351(3), 352 और किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है।
हैरानी की बात यह है कि आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह खुलेआम लोगों के सामने कहता रहा कि उसने बदला ले लिया है।
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