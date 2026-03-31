31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Vasai: ऑटो में सिर मारा, पैर पकड़कर जमीन पर पटका! दिल दहला देगी 4 साल के विघ्नेश से हुई हैवानियत

Vasai Child Beaten: पीड़ित बच्चे को वॉकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे को खून की उल्टियां हुईं और उसे आईसीयू में रखा गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 31, 2026

Maharashtra Vasai Child Abuse news

वसई में रोंगटे खड़े कर देने वाली दरिंदगी, पिता से बदला 4 साल के मासूम से लिया (Photo: AI Image)

महाराष्ट्र के वसई से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक मामूली विवाद का बदला लेने के लिए एक शख्स ने चार साल के मासूम बच्चे पर ऐसी क्रूरता दिखाई की वह आज जिंदगी और के बीच जूझ रहा है।

मामूली विवाद का निकाला मासूम पर गुस्सा

मिली जानकारी के मुताबिक, वसई पश्चिम के एक हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले अतुल कोंढारे का उसी सोसायटी में रहने वाले ऑटो चालक संदीप पवार से कुछ दिन पहले मामूली विवाद हुआ था। इसी रंजिश में आरोपी ने उनके चार साल के बेटे विघ्नेश को निशाना बना लिया।

सोमवार रात करीब साढ़े सात बजे सोसायटी में बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान विघ्नेश खेलते-खेलते एक ऑटो में जाकर बैठ गया। तभी आरोपी वहां पहुंचा और बाकी बच्चों को भगा दिया।

बेरहमी की सारी हदें पार

इसके बाद आरोपी ने विघ्नेश को पकड़कर उसका सिर ऑटो के मीटर के पास लगे लोहे के एंगल पर जोर से दे मारा। इतना ही नहीं, उसने बच्चे को पैरों से पकड़कर बाहर खींचा और हवा में उछालकर सिर के बल जमीन पर पटक दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने बच्चे को दो-तीन बार जमीन पर पटककर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यहां तक कि उसे पैरों से पकड़कर घसीटते हुए पहली मंजिल तक ले गया और वहां भी मारपीट की।

बचाने आई दादी पर भी हमला

जब बच्चे की दादी उसे बचाने के लिए पहुंचीं, तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। इस हैवानियत के बाद 4 साल के विघ्नेश की हालत बिगड़ गई और उसे खून की उल्टियां होने लगीं। इस पूरी घटना का वीडियो सोसायटी के सीसीटीवी में कैद हो गया है।

बच्चे की हालत नाजुक, ICU में इलाज जारी

गंभीर रूप से घायल विघ्नेश को तुरंत मीरा रोड स्थित वॉकहार्ट अस्पताल (Wockhardt Hospital) ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू (ICU) में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और उसकी स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है।

आरोपी गिरफ्तार, बोला- बदला ले लिया

घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप पवार को गिरफ्तार कर लिया है। वसई पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 115(2), 351(3), 352 और किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है।

हैरानी की बात यह है कि आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह खुलेआम लोगों के सामने कहता रहा कि उसने बदला ले लिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Mar 2026 06:15 pm

Published on:

31 Mar 2026 06:03 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Vasai: ऑटो में सिर मारा, पैर पकड़कर जमीन पर पटका! दिल दहला देगी 4 साल के विघ्नेश से हुई हैवानियत

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

बर्तन धोते हुए नजर आईं प्रियंका चोपड़ा, गोल्डन टेंपल में जाकर की सेवा, वीडियो हुआ वायरल

Priyanka Chopra Golden Temple Visit
बॉलीवुड

मुस्लिम फरमान से शादी के 20 दिन बाद मोनालिसा के को-स्टार का खुलासा, छेड़छाड़ के आरोप के बाद खोला कच्चा-चिट्ठा

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy
मनोरंजन

ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों के आगे छोटा महसूस करते हैं अक्षय कुमार, निजी जिंदगी को लेकर किया खुलासा

Akshay Kumar Educational Insecurity
बॉलीवुड

Alka Yagnik Hearing Loss : अल्का याग्निक को SNHL बीमारी, बहरापन का खतरा! डॉक्टर से जानिए लक्षण और कारण

Alka Yagnik Hearing Loss, Alka Yagnik suffering from SNHL, Alka Yagnik disease,
स्वास्थ्य

सुनील पाल हुए बेइज्जत? मंच पर बुलाने के बाद बोलने से किया मना, वीडियो देख भड़के लोग

Comedian Sunil Pal Stopped From Speaking On Stage
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.