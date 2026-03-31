Vasai: ऑटो में सिर मारा, पैर पकड़कर जमीन पर पटका! दिल दहला देगी 4 साल के विघ्नेश से हुई हैवानियत

महाराष्ट्र के वसई से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक मामूली विवाद का बदला लेने के लिए एक शख्स ने चार साल के मासूम बच्चे पर ऐसी क्रूरता दिखाई की वह आज जिंदगी और के बीच जूझ रहा है।