एक लड़की, दो आशिक! मुंबई में पटरी पर हुई फ्री स्टाइल फाइट, बाल-बाल बची जान

मुंबई के मुलुंड रेलवे स्टेशन पर एक बेहद चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां एक लड़की को लेकर दो छात्र आपस में इस कदर भिड़ गए कि उनकी जान पर बन आई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों रेलवे ट्रैक पर एक-दूसरे से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। तभी उस पटरी पर लोकल ट्रेन भी आ जाती है। इस दौरान स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में दहशत का माहौल बन जाता है।