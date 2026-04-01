बहन से छेड़छाड़ का बदला: दोस्त को बुलाकर शराब पिलाई, गला घोंटा… 9 महीने बाद खेत से मिला कंकाल

घटना 20 जुलाई 2025 की शाम की है। उस दिन ओमवीर अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तभी उसका दोस्त रामू यादव वहां पहुंचा। उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। ओमवीर दुकान बंद करके घर गया। पत्नी से खाना लगाने को कहा, लेकिन बिना खाए ही रामू के साथ निकल गया। इसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। रात तक घर न लौटने पर परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में मां और पत्नी ने कई लोगों के खिलाफ शक जताते हुए शिकायत दी। अगस्त में पत्नी ने नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया। लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला।