घर के बाहर सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या, नहीं की थी शादी, क्या कहते हैं एएसपी?

Farrukhabad murder: फर्रुखाबाद में घर के बाहर सो रहे युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना के समय घर के सभी सदस्य अंदर सो रहे थे। बहन झाड़ू लगाने के लिए जब बाहर निकली तो उसे घटना की जानकारी हुई। युवक की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में चल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर स्थानीय थाना पुलिस टीम के साथ पहुंच गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। परिजनों की तरफ से अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की है।