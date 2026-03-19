फर्रुखाबाद में लुटेरे के साथ मुठभेड़, हेड कांस्टेबल, हमलावर को भी लगी गोली

Police encounter in Farrukhabad, one head constable injured: फर्रुखाबाद में रात में लुटेरे के साथ उस समय मुठभेड़ हो गई। जब पुलिस लूट के सामान की बरामदगी के लिए लुटेरे को अपने साथ ले गई थी। इसी दौरान लुटेरे ने पहले से छुपा कर रखे गए तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। लुटेरे के हमलावर होते ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। जिसकी गोली से एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लुटेरे को लगी। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि लुटेरे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला कायमगंज थाना क्षेत्र का है।