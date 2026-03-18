पूर्व विधायक विजय सिंह के घर धमाका, बेटे समेत परिवार के कई लोग घायल, जानें क्या कह रही पुलिस

UP News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मंगलवार शाम एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। यह विस्फोट पूर्व विधायक विजय सिंह के घर में हुआ, जिससे आसपास के लोग घबरा गए और घरों से बाहर निकल आए। धमाका इतना तेज था कि घर के बेसमेंट की छत तक उड़ गई और चार मंजिला इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। घटना शाम करीब साढ़े सात बजे की बताई जा रही है। उस समय घर के ड्राइंग रूम में परिवार के लोग और कुछ समर्थक बैठे हुए थे। अचानक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ हिल गया। इस हादसे में विजय सिंह के दोनों बेटे अविनाश उर्फ विक्की और अभिषेक उर्फ सिक्की समेत कुल पांच लोग घायल हो गए। अन्य घायलों में नूरपुर के पूर्व प्रधान भइयालाल चौहान, मित्तूकूंचा के रहने वाले रासू और नाला मछरट्टा के ईशू शामिल हैं।