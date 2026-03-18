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फर्रुखाबाद

पूर्व विधायक विजय सिंह के घर धमाका, बेटे समेत परिवार के कई लोग घायल, जानें क्या कह रही पुलिस

फर्रुखाबाद में पूर्व विधायक विजय सिंह के घर हुए भीषण विस्फोट में पांच लोग घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि बेसमेंट की छत उड़ गई और खिड़कियां टूट गईं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है, कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

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फर्रुखाबाद

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Anurag Animesh

Mar 18, 2026

UP News

UP News

UP News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मंगलवार शाम एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। यह विस्फोट पूर्व विधायक विजय सिंह के घर में हुआ, जिससे आसपास के लोग घबरा गए और घरों से बाहर निकल आए। धमाका इतना तेज था कि घर के बेसमेंट की छत तक उड़ गई और चार मंजिला इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। घटना शाम करीब साढ़े सात बजे की बताई जा रही है। उस समय घर के ड्राइंग रूम में परिवार के लोग और कुछ समर्थक बैठे हुए थे। अचानक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ हिल गया। इस हादसे में विजय सिंह के दोनों बेटे अविनाश उर्फ विक्की और अभिषेक उर्फ सिक्की समेत कुल पांच लोग घायल हो गए। अन्य घायलों में नूरपुर के पूर्व प्रधान भइयालाल चौहान, मित्तूकूंचा के रहने वाले रासू और नाला मछरट्टा के ईशू शामिल हैं।

UP News: क्या है अपडेट?


घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से भइयालाल की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर-दूर तक सुनाई दी। आसपास के लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए और इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। विस्फोट से घर का अंदरूनी हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बैठक की फॉल्स सीलिंग गिर गई और खिड़कियों के कांच हर तरफ बिखर गए।

UP Crime News: पुलिस का क्या रहा एक्शन?


घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने बताया कि धमाके के समय घर में कुल छह लोग मौजूद थे, जिनमें से पांच घायल हुए हैं। विजय सिंह की पत्नी उस समय ऊपरी मंजिल पर थीं और सुरक्षित हैं।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि विस्फोट बेसमेंट में हुआ था। हालांकि, यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ। पुलिस ने घर के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर अपने कब्जे में ले लिए हैं। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी जांच में लगाया गया है ताकि असली कारण का पता चल सके।

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Updated on:

18 Mar 2026 04:22 am

Published on:

18 Mar 2026 01:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / पूर्व विधायक विजय सिंह के घर धमाका, बेटे समेत परिवार के कई लोग घायल, जानें क्या कह रही पुलिस

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