ब्रह्म दत्त द्विवेदी हत्याकांड में जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह के घर धमाका, दो बेटे सहित 6 घायल

Blast at former SP MLA Vijay Singh house, convicted for murder of Brahmadutt Dwivedi: फर्रुखाबाद के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और ब्रह्म दत्त द्विवेदी हत्याकांड के जेल में बंद विजय सिंह के आवास पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि 3 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। पूर्व विधायक के दो बेटे सहित छ लोग घायल हो गए हैं। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी घर पहुंच गए। घटना स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विस्फोट किन कारणों से हुआ है, इसकी जांच की जा रही है।