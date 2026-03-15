आईएमडी येलो अलर्ट जारी: 24 घंटे बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में वज्रपात और बारिश की चेतावनी

IMD issues yellow alert: मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद वज्रपात, बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के अनुसार बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलें, वरना घर के अंदर सजग रहें और सुरक्षित रहने को कहा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। फर्रुखाबाद, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, एटा सहित आसपास के जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। बांदा का तापमान लगातार 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है और इसे प्रदेश में सबसे गर्म जिला घोषित किया गया है। पूरे प्रदेश में जिलों का तापमान 30 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है।