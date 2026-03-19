19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा- सोच अच्छी नहीं, छवि धूमिल कर रहें

Minister of State for Higher Education Rajni Tiwari: फर्रुखाबाद में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने पंडित शब्द पर पूछे गए सवाल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

2 min read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Mar 19, 2026

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Higher Education Minister Rajni Tiwari visits Farrukhabad: फर्रुखाबाद में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर पूछे गए सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की छवि धूमिल करने के लिए इस प्रकार का कृत किया जा रहा है। आज आंगनबाड़ी से लेकर विश्वविद्यालय तक की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काम किया जा रहा है। जबकि पहले की सरकारों में नकल करने का अधिकार दिया जाता था। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री फर्रुखाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी।‌ उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सवाल पूछना बहुत गलत है।

पंडित शब्द पर पूछे गए सवाल पर दी प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने उत्तर प्रदेश पुलिस उप उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया गया है। कुछ लोग दूसरों की भावनाओं को आहत करने के लिए इस तरह कार्य करते हैं।

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इन लोगों की विचारधारा और सोच अच्छी नहीं है। सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को बक्सा नहीं जाएगा।

पहले और अब की शिक्षा में काफी अंतर

रजनी तिवारी ने कहा कि आज और पहले की शिक्षा प्रणाली में बहुत अंतर है। आंगनबाड़ी केद्रों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता काफी अच्छी है। पहले की सरकारों ने नकल का अधिकार दिया था, तब युवाओं को अच्छी शिक्षा देने और भविष्य बेहतर बनाने पर कार्य किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में टीचर और छात्र दोनों दिखाई पड़ते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फर्रुखाबाद पहुंची थीं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Mar 2026 06:47 am

Published on:

19 Mar 2026 06:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा- सोच अच्छी नहीं, छवि धूमिल कर रहें

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ब्रह्म दत्त द्विवेदी हत्याकांड में जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह के घर धमाका, दो बेटे सहित 6 घायल

विस्फोट के बाद की स्थिति, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

पूर्व विधायक विजय सिंह के घर धमाका, बेटे समेत परिवार के कई लोग घायल, जानें क्या कह रही पुलिस

UP News
फर्रुखाबाद

आईएमडी येलो अलर्ट जारी: 24 घंटे बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में वज्रपात और बारिश की चेतावनी

मौसम का मिजाज बदला, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक को मारी टक्कर, 50 मीटर दूर जा गिरी बाइक, पहियों के नीचे आए 3 युवक

फर्रुखाबाद

डीएम ने पूछा जब ऑनलाइन बुकिंग हो रही तो इतनी भीड़ क्यों? एसपी के साथ पहुंचे गैस एजेंसी

उपभोक्ताओं से बात करते डीएम और एसपी, फोटो सोर्स- 'X' डीएम फर्रुखाबाद
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.