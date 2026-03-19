यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा- सोच अच्छी नहीं, छवि धूमिल कर रहें

Higher Education Minister Rajni Tiwari visits Farrukhabad: फर्रुखाबाद में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर पूछे गए सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की छवि धूमिल करने के लिए इस प्रकार का कृत किया जा रहा है। आज आंगनबाड़ी से लेकर विश्वविद्यालय तक की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काम किया जा रहा है। जबकि पहले की सरकारों में नकल करने का अधिकार दिया जाता था। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री फर्रुखाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी।‌ उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सवाल पूछना बहुत गलत है।