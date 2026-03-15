तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक को मारी टक्कर, 50 मीटर दूर जा गिरी बाइक, पहियों के नीचे आए 3 युवक

Farrukhabad Accident News: फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज कस्बे में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रात करीब 12:30 बजे तीन युवक एक ही बाइक पर सवार होकर चौराहे से गुजर रहे थे। उसी दौरान मोहम्मदाबाद रोड की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहा डस्ट से भरा एक ट्राला बाइक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक उछलकर करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरी।
हादसे के समय तीनों युवक ट्राले की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्राले के पहिये तीनों युवकों के ऊपर से गुजर गए। इस वजह से हादसा बेहद भयावह हो गया। मौके पर ही तीनों युवकों की मौत हो गई। दो युवकों के शव इतनी बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। टक्कर के बाद ट्राला चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित मिश्रा बीज भंडार नाम की दुकान में जा घुसा। रास्ते में एक पेड़ को तोड़ते हुए ट्राला दुकान तक पहुंचा। इस दौरान वहां खड़ी एक कार भी उसकी चपेट में आ गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए।
हादसे के तुरंत बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने तीनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस ने मृतकों की पहचान कराने की काफी कोशिश की, लेकिन शुरुआती जांच में सफलता नहीं मिल सकी। बताया जा रहा है कि जिस बाइक पर युवक सवार थे, उस पर एटा जिले का नंबर लिखा हुआ है। पुलिस ने बाइक से मिले मोबाइल फोन के जरिए भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद मिला।
पुलिस अब बाइक नंबर के आधार पर मृतकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दी जाएगी। वहीं ट्राला चालक की तलाश भी शुरू कर दी गई है।
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