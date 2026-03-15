तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक को मारी टक्कर, 50 मीटर दूर जा गिरी बाइक, पहियों के नीचे आए 3 युवक

हादसे के समय तीनों युवक ट्राले की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्राले के पहिये तीनों युवकों के ऊपर से गुजर गए। इस वजह से हादसा बेहद भयावह हो गया। मौके पर ही तीनों युवकों की मौत हो गई। दो युवकों के शव इतनी बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। टक्कर के बाद ट्राला चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित मिश्रा बीज भंडार नाम की दुकान में जा घुसा। रास्ते में एक पेड़ को तोड़ते हुए ट्राला दुकान तक पहुंचा। इस दौरान वहां खड़ी एक कार भी उसकी चपेट में आ गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए।