13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

LPG लेने गया वृद्ध अपनी बारी का कर रहा था इंतजार, मिली मौत, अवैध रिफिलिंग पर दो के खिलाफ मुकदमा

Case filed against two shopkeepers: फर्रुखाबाद में गैस लेने गए वृद्ध की मौत हो गई। इधर जिला प्रशासन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान चला रही है। दो दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

2 min read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Mar 13, 2026

कलेक्ट्रेट में बैठक करते डीएम, फोटो सोर्स- 'X' डीएम फर्रूखाबाद

फोटो सोर्स- 'X' डीएम फर्रूखाबाद

Illegal refilling, FIR against two shopkeepers: फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रूप से हो रही रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। दो दुकानदारों को अवैध रिफिलिंग करते हुए पकड़ा गया है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिनके पास से घरेलू सिलेंडर बरामद किया गया हैं। जिनमें दो में गैस भरी हुई थी जबकि चार खाली थे। इधर गैस सिलेंडर लेने गए वृद्ध की लाइन में खड़े होने के दौरान चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। जिसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिवारीजनों का बुरा हाल था।

75 वर्षीय वृद्ध की मौत

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। 75 वर्षीय मुख्तार अंसारी निवासी मोहल्ला गढ़ी खानखाना मनिहारी सुबह गैस सिलेंडर लेने के लिए लालसराय स्थित गैस एजेंसी पर गया था। लाइन में लगे-लगे अचानक मुख्तार अंसारी गिर गया। उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 10 महीने पहले ही पत्नी का निधन हुआ था। ‌

दो दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जिला प्रशासन गैस की कालाबाजारी और रिफिलिंग के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव अपनी टीम के साथ फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन खेत का निरीक्षण करने पहुंचे। चूल्हा विक्रेता और होटल में छापा मारा। जहां से 6 सिलेंडर बरामद किए जिम में दो में गैस भरी थी। मौके से रिफिलिंग करने का सामान भी बरामद किया गया।‌ इस मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर छापा मारने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में टीम गठित की गई है। रेलवे स्टेशन के पास दो दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

LPG Cylinder Crisis

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 10:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / LPG लेने गया वृद्ध अपनी बारी का कर रहा था इंतजार, मिली मौत, अवैध रिफिलिंग पर दो के खिलाफ मुकदमा

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कन्यादान के पहले पिता की मौत से घर में मचा कोहराम, आनन-फानन किया गया अंतिम संस्कार

गम के बीच संपन्न हुआ मांगलिक कार्यक्रम, फोटो सोर्स- ChatGPT
फर्रुखाबाद

दूसरी पत्नी लड़कर मायके गई, आठ बेटे-बेटियों का पिता फांसी के फंदे पर लटक दी जान

अधेड़ ने की आत्महत्या, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद में दर्दनाक हादसा: डीसीएम-बाइक की टक्कर में दो बाइक सवार की मौत

फर्रुखाबाद

दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवार भाईयों की मौत, होली में मचा कोहराम

सड़क दुघर्टना में दो की मौत, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

यूपी में अयोध्या का तापमान सबसे कम, हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जानें इस हफ्ते का मौसम?

भीषण गर्मी का एहसास, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.