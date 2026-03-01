LPG लेने गया वृद्ध अपनी बारी का कर रहा था इंतजार, मिली मौत, अवैध रिफिलिंग पर दो के खिलाफ मुकदमा

Illegal refilling, FIR against two shopkeepers: फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रूप से हो रही रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। दो दुकानदारों को अवैध रिफिलिंग करते हुए पकड़ा गया है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिनके पास से घरेलू सिलेंडर बरामद किया गया हैं। जिनमें दो में गैस भरी हुई थी जबकि चार खाली थे। इधर गैस सिलेंडर लेने गए वृद्ध की लाइन में खड़े होने के दौरान चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। जिसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिवारीजनों का बुरा हाल था।