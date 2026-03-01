डीएम ने पूछा जब ऑनलाइन बुकिंग हो रही तो इतनी भीड़ क्यों? एसपी के साथ पहुंचे गैस एजेंसी

Farrukhabad LPG Update: फर्रुखाबाद में गैस एजेंसी का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। इस दौरान गैस संचालक से वितरण व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त की। बाहर खड़ी भीड़ पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। बोलें कि भीड़ को उनका स्टेटस बताया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति समय से सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक ने भी गैस संचालक से बातचीत की और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। डीएम और एसपी ने उपभोक्ताओं से भी बातचीत की।