Farrukhabad News: टावर पर चढ़ा युवक, बोला- पत्नी आएगी तभी उतरूंगा, दो घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

रवि कुमार ने पुलिस और परिजनों से साफ कह दिया कि वह तभी नीचे उतरेगा जब उसकी पत्नी शबनम मौके पर आएगी। बताया गया कि रवि ने करीब एक वर्ष पहले मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के चिर्रा गांव निवासी शबनम से प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ समय बाद ही शबनम तीन महीने पहले अपने मायके चली गई थी और तब से वापस नहीं लौटी।सोमवार सुबह रवि खुद अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था, लेकिन मायके पक्ष ने उसे साथ भेजने से इनकार कर दिया। इसी बात से आहत होकर उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया। युवक की मां ममता देवी भी मौके पर पहुंचीं और बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ।