एक ने कहा- …मैं आतंकवादी हूं, दूसरा टावर पर चढ़कर बोला- मेरी बीवी को बुलाओ

Farrukhabad crime news: फर्रुखाबाद में पत्नी के कारण एक युवक हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझने का प्रयास किया। लेकिन युवक नहीं माना। मां ने भी समझाया। दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। मामला जहानगंज थाना क्षेत्र का है। वहीं एक वीडियो में एक युवक अपने आप को आतंकवादी बता रहा है। कह रहा है कि अगर तुम बदमाश हो तो क्या हुआ हम भी वह हैं जिसे जमाना आतंकवादी कहता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में कार्रवाई की। बताया गया कि युवक के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जिसने माफीनामा भी लिखा है। ‌