26 जनवरी हिंसा मामला: दीप सिद्धू की बढ़ी मुश्किलें, क्राइम ब्रांच को मिली सात दिन की रिमांड

नई दिल्ली। 26 जनवर हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए दीप सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के तीस हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया है। इस बार रिमांड क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्घू को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया था।

A Delhi Court remands Deep Sidhu, an accused in 26th January violence, to 7-day Police custody: Delhi Police Sources