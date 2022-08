दिल्लीः एंटी करप्शन टीम ने MCD के क्लर्क को दो लाख रुपए घूस लेते रंगेहाथों किया गिरफ्तार

दिल्ली की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की एक टीम ने एमसीडी के एक क्लर्क को घूस लेते गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार एमसीडी टीम ने क्लर्क को दो लाख रुपए घूस लेते रंगेहाथों पकड़ा। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

Published: August 21, 2022 11:30:53 am

Anti Corruption Branch Arrested MCD Clerk Red Handed while Taking Bribe of two lakh