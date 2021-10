नबाव मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ फोड़ा लेटर बम, मुंबई पुलिस भी करेगी मामले की जांच

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रहे नाटकीय घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक 'लेटर बम' फोड़ दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ जारी इस पत्र को उन्होंने एजेंसी के महानिदेशक से संज्ञान में लेने को कहा है। वहीं, इस मामले में अब मुंबई पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई को बुधवार के लिए टाल दिया। वहीं, एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को हटाने के बारे में कोई भी फैसला पर्याप्त सबूतों के बाद ही लिया जाएगा।

एनसीबी ने मंगलवार को कहा कि मुंबई क्रूज ड्रग्स का भंडाफोड़ करने के मामले में उसके प्रमुख अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई तब शुरू की जाएगी, जब मुंबई में गुमनाम पत्र को जांच में शामिल कर लिया जाएगा। एनसीबी महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए एक पत्र का जिक्र कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि वानखेड़े ने "26 फर्जी मामलों में लोगों को फंसाया है।"

यह भी पढ़ेंः पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने एनसीबी को लिया आड़े हाथ, बोले-आर्यन खान को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था

एंटी-ड्रग्स एजेंसी के उप महानिदेशक मुथा अशोक जैन ने मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक वानखेड़े पर लगे आरोपों पर कहा, "मुंबई में अभी तक गुमनाम पत्र को पूछताछ के लिए चिह्नित नहीं किया गया है। अगर ये (पत्र) हमें मिलता है तो जांच और उचित कार्रवाई की जाएगी।"

As a responsible citizen I am sending a copy of the letter to the DG Narcotics requesting him to include it in the investigation being conducted on Sameer Wankhede.

The letter was sent to me by an unnamed NCB official. pic.twitter.com/08i4py0KT4