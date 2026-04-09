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गाजियाबाद: वीडियो गेम बना जान का दुश्मन, मामूली विवाद में नाबालिग ने की साथी की हत्या

Video Game Dispute: गाजियाबाद में वीडियो गेम के मामूली विवाद में किशोर की हत्या से सांप्रदायिक तनाव फैला, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया।

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गाज़ियाबाद

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Pooja Gite

Apr 09, 2026

aziabad crime minor boy killed over video game dispute loni

फोटो पत्रिका

Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वीडियो गेम में हार-जीत को लेकर शुरू हुए झगड़े ने एक किशोर की जान ले ली। बहस के दौरान एक नाबालिग ने दूसरे किशोर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा था। इसलिए इलाके में सांप्रदायिक तनाव के हालात बन गए थे, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हो जाने से दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कर दिया गया।

लोनी बॉर्डर की आर्य नगर कॉलोनी में रहने वाले नईम के 16 वर्षीय बेटे फैजान की बुधवार को नृशंस हत्या कर दी गई। फिरोजाबाद के मूलनिवासी नईम लोनी बॉर्डर किराये के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी जैनब, बेटे मोबिन, फरमान, जैद, बेटी इलमा के अलावा एक फैजान था। नईम मजदूरी करते हैं। नईम रोजाना की तरह सुबह काम पर चले गए थे। बड़ा बेटा मोबिन पानी के प्लांट पर काम करता है। जानकारी के अनुसार फैजान सुबह करीब 11 बजे नाईपुरा कॉलोनी स्थित एक वीडियो गेम स्टेशन पर गया था। वहां खेल के दौरान हुए विवाद के बाद एक 14 वर्षीय किशोर ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पेट और सीने में गंभीर चोट लगने के कारण फैजान की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है।

अस्पताल में फैजान की मौत

आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से फैजान को गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। जहां चिकित्सकों ने फैजान को मृत घोषित कर दिया। दिनदहाड़े किशोर की हत्या के पार परिजन और आसपास के लोग पहुंचे और नाराजगी जताई। इसके बाद ही घर में वीडियो गेम स्टेशन चलाने वाला भी ताला लगाकर फरार हो गया। लोगों की भीड़ बढ़ते ही तनाव की स्थिति हो गई। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय मौके पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दे शांत कराया।

दोस्त ने बताया फैजान को चाकू मार दिया

जैनब की मां ने बताया कि फैजान ने तीसरी कक्षा तक ही पढ़ाई की इसके बाद स्कूल छोड़ दिया था। बाद में एक ठेले पर काम करने लगा। सिलेंडर की दिक्कत होने से वहां से काम छूट गया, इसलिए वह घर पर ही रहने लगा और वीडियो गेम खेलने जाने की आदत लग गई। रोज सुबह वह खाना खाकर निकलता था। बुधवार को भी ऐसा ही हुआ। इसके आधे घंटे बाद फैजान के दोस्त ने घर पर आकर बताया कि फैजान को चाकू मार दिया है। तभी मैं पति को जानकारी देते हुए दोड़ती भागती मौके पर पहुंची को पता चला कि फैजान को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जब अस्पताल पहुंची तो बेटे की मौत हो चुकी थी। बेटे की मौत के चलते जैनब का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं हत्या के आरोपी भी परिजनों के साथ मकान पर ताला लगाकर फरार हो गया।

लोगों ने नाराजगी जताकर हंगामा किया

फैजान की मौत की खबर सुनकर परिवार के लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार के लोग आसपास के लोगों को लेकर नाईपुरा कॉलोनी स्थित गेम की दुकान पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। लोगों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने आश्वासन देकर शांत कराया, जिसके बाद लोग वापस लौट गए।

नाबालिग आरोपी का पिता और चाचा भी हत्यारोपी

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि फैजान की हत्या के मामले में भाई की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उन्होंने सिर्फ किशोर पर आरोप लगाया है, जिसे पुलिस तलाश रही है। आरोपी किशोर सातवीं में पढ़ता है। जानकारी में पता चला है कि जिस किशोर पर हत्या का आरोप लगा है, उसके पिता और चाचा साल 2024 में मजदूर की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। चाचा कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर छूट कर आया है, जबकि पिता अभी भी जेल में बंद है।

जीत-हार को लेकर हुआ था विवाद

पूछताछ में पता चला है कि दोनों अक्सर यहां पर गेम खेलते थे। बताया गया कि हत्या से पहले दोनों में विवाद हुआ था। उस समय वीडियो गेम स्टेशन संचालक ने दोनों को शांत कराकर घर भेज दिया था। हालांकि, पुलिस इससे इनकार कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना के समय कोई विवाद नहीं हुआ। फैजान बैठा था और हमलावर ने आते ही वार कर दिया। इससे साफ है कि आरोपी ने पहले ही हत्या की साजिश रची थी।

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Published on:

09 Apr 2026 12:50 pm

Hindi News / Crime / गाजियाबाद: वीडियो गेम बना जान का दुश्मन, मामूली विवाद में नाबालिग ने की साथी की हत्या

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