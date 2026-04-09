गाजियाबाद: वीडियो गेम बना जान का दुश्मन, मामूली विवाद में नाबालिग ने की साथी की हत्या

लोनी बॉर्डर की आर्य नगर कॉलोनी में रहने वाले नईम के 16 वर्षीय बेटे फैजान की बुधवार को नृशंस हत्या कर दी गई। फिरोजाबाद के मूलनिवासी नईम लोनी बॉर्डर किराये के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी जैनब, बेटे मोबिन, फरमान, जैद, बेटी इलमा के अलावा एक फैजान था। नईम मजदूरी करते हैं। नईम रोजाना की तरह सुबह काम पर चले गए थे। बड़ा बेटा मोबिन पानी के प्लांट पर काम करता है। जानकारी के अनुसार फैजान सुबह करीब 11 बजे नाईपुरा कॉलोनी स्थित एक वीडियो गेम स्टेशन पर गया था। वहां खेल के दौरान हुए विवाद के बाद एक 14 वर्षीय किशोर ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पेट और सीने में गंभीर चोट लगने के कारण फैजान की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है।