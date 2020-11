Bhagalpur : गंगा में पलटी नाव, 5 की मौत, कई घायल

नई दिल्ली। बिहार के भागलपुर ( Bhagalpur ) जिले के तिनटंगा दियारा क्षेत्र में गंगा नदी में आज सुबह एक नाव बड़े हादसे का शिकार हो गई। एक दर्जन से ज्यादा लोगों को डूबने से बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक त्रिशूल यादव की पत्नी सुलेमा देवी ने दम तोड़ दिया।

Bihar: Several people missing after a boat capsized in Naugachhia area of Bhagalpur earlier today. There were over 100 people on board the boat, rescue and search operation underway. pic.twitter.com/2pre5AtBwW