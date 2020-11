Bihar Chunav : हायाघाट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह को गोलियों से भूना, DMCH में भर्ती

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Election ) के तीसरे चरण की 78 सीटों पर प्रचार के अंतिम दिन भी हिंसक घटनाएं हुईं। इस बार हमलावरों ने दरभंगा के हायाघाट विधानसभा सीट से बीजेपी-आरजेडी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र नाथ सिंह ( Ravindra Nath Singh ) को अपना निशाना बनाया। बीती रात थाथोपुर में अज्ञात हमलावरों ने निर्दलीय प्रत्याशी को गोली मार दी। फिलहाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज ( DMCH ) में गंभीर रूप से घायल निर्दलीय प्रत्याशी का इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

Bihar: Independent candidate from Hayaghat assembly seat in Darbhanga, Ravindra Nath Singh was shot at by unidentified assailants in Thathopur last night. Currently, he is receiving treatment at a local hospital#BiharElections2020