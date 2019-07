बिहार में मॉब लिंचिंगः छपरा में मवेशी चोरी के आरोप में तीन युवकों की पीट-पीट कर हत्या

नई दिल्ली। बिहार के छपरा में मॉबलिंचिंग ( bihar mob lynching ) की बड़ी घटना सामने आई है। इलाके के पिठोरी नंदलाल टोला में मवेशी चुराने ( cattle theft ) के आरोप में तीन लोगों की पीट-पीट कर हत्या ( beaten to death ) कर दी गई। मरने वालों में से दो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई।



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल में एमपी के नीमच में भी भीड़ ने बकरा चोरी के आरोप में तीन लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी थी।

